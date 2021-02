CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO • Coluna UCS #28

Continua depois da publicidade

Liderança Operacional – Influenciando e Inspirando Equipes

8, 9 e 10 de fevereiro

Segunda a quarta-feira, das 19h às 22h

Comidinhas Low Carb II

12 de fevereiro

Sexta-feira, das 19h às 22h

Usucapião Extrajudicial: Aspectos Práticos

18 de fevereiro

Quinta-feira, das 18h30 às 22h30

Receitas de Verão

19 de fevereiro

Sexta-feira, das 19h às 22h

Filosofia e Espiritualidade Aplicadas à Gerontologia e outras Transversalidades

22, 23 e 24 de fevereiro

Segunda a quarta-feira, das 19h30 às 21h30

Equipes Estratégicas

22 a 26 de fevereiro

Segunda a sexta-feira, das 19h às 21h

Caseiro e Fácil: Pão de Milho, Requeijão e Geleia

25 de fevereiro

Quinta-feira, das 16h às 19h

Comida Espanhola

26 de fevereiro

Sexta-feira, das 19h às 22h

Gestão Estratégica na Saúde

1º a 4 de março

Segunda a quinta-feira, das 19h30 às 22h30

Liderança Agente da Transformação Global – Efetividade de Empreendimentos diante de Incertezas e da Nova Economia

3 a 27 de março

Quartas-feiras, das 18h30 às 20h30, e sábados, das 9h às 13h

Receitas Contemporâneas Caseiras

5 de março

Sexta-feira, das 19h às 22h

Saiba mais sobre essas e outras opções pelo e-mail [email protected] ou pelo Telefone e WhatsApp (54) 99909.2623

VESTIBULAR COMPLEMENTAR

ESTUDE NA UCS COM REAJUSTE ZERO

Inscrições até 10 de fevereiro, com prova no dia 14. Informe-se e inscreva-se em ucs.br