Homem suspeito de tentar estuprar menina em Paverama é preso em Gramado

Agentes da Polícia Civil do município, com o apoio da Delegacia de Polícia de Lajeado, localizaram o indivíduo no Bairro Vila Moura

As investigações da Delegacia de Polícia de Fazenda Vilanova culminaram na prisão do homem suspeito de tentar estuprar uma menina de 9 anos. Por volta das 11h10 desta terça-feira (2), agentes da Polícia Civil do município, com o apoio da Delegacia de Polícia de Lajeado, localizaram o indivíduo no Bairro Vila Moura, em Gramado.

O crime ocorreu no município de Paverama e foi filmado pela vítima. As imagens indicam que ele estaria tentando persuadir a menina a realizar atos sexuais enquanto se masturbava. O suspeito, de 58 anos, seria namorado da avó da criança, ou seja, seu “avô emprestado”.

Ele chegou a ser apresentado na Delegacia de Lajeado no dia 23 de janeiro, depois que familiares cercaram a sua residência. Na ocasião, ele prestou depoimento e alegou que estava bêbado quando as imagens foram gravadas.

Foi recolhido ao sistema prisional de Canela.

