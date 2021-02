Gramado – Panvel oferece testes rápidos da Covid-19 com coleta oral

Continua depois da publicidade

Em Gramado, serviço pode ser conferido nas lojas da rede que possuem Panvel Clinic

A Panvel passa a oferecer a coleta de teste rápido Antígeno (AG) para detectar a presença da Covid-19 por via oral, tornando o procedimento menos incômodo. O objetivo é atender a um público mais sensível à coleta com swab nasal ou nasofaríngeo, tais como crianças, pessoas com desvio de septo e com maior sensibilidade na região.

A novidade está disponível nas lojas da Região Sul e São Paulo que possuem Panvel Clinic, incluindo Gramado/RS – relação das lojas está disponível no site www.panvel.com/testecovid. É aconselhado o contato prévio por telefone para conferir disponibilidade de horário. O atendimento é feito por farmacêuticos capacitados.

O teste do tipo AG por via oral verifica a presença de antígeno (proteínas virais), no momento da coleta. É recomendado para pessoas sintomáticas, e sua realização é indicada a partir das 48 horas completas do início dos sintomas ou do possível contato com suspeitos ou confirmados até o sétimo dia. Clientes Bem Panvel contam com preços especiais para a compra dos testes.

A nova opção se soma aos dois tipos de testagem já oferecidos pela rede de farmácias: Antígeno (AG) via Nasal/Nasofaríngeo e Anticorpo (IGG/IGM), todos com resultados disponíveis em até 15 minutos.