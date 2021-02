Canela – Secretário da Fazenda pede fiscalização mais efetiva no transporte de passageiros intermunicipal

Continua depois da publicidade

O Secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Luciano Melo entregou no sábado (6), a Pablo da Silva Teixeira, assessor do diretor do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), Luciano da Silva, ofício solicitando ao órgão estadual, efetiva fiscalização, tanto na frota como no modo que está sendo ofertado o transporte de passageiros pela empresa Citral Transportes e Turismo S.A, qua atualmente tem a concessão e presta serviço entre as cidades de Canela e Gramado.

Segundo Melo esse assunto está em pauta há muito tempo e cada vez mais chegam reclamações de usuários quando ao serviço prestado pela empresa, principalmente no transporte municipal.

Este trecho entre Canela e Gramado é muito utilizado por trabalhador4es de Canela que se deslocam para Gramado para trabalhar. “Com a pandemia muitos usuários acabam ficando nas paradas à espera do próximo ônibus, e a empresa não vem atendendo satisfatoriamente a demanda” comentou.