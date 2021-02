Constantino anuncia passeios públicos para Canelinha e Ulisses de Abreu, além de ciclovias na Cônego

Continua depois da publicidade

Prefeito falou ainda do novo centro esportivo do Canelinha, junto ao bairro São Lucas

O Prefeito Constantino Orsolin, em recente entrevista ao jornalista Francisco Rocha, falou sobre a continuidade das obras de passeio público para as ruas Presidente João Goularte, Rui Ramos, Urquiza da Silva, Travessa Bandeira e Homero Pacheco, que irá beneficiar as comunidades dos bairros Canelinha e Ulisses de Abreu.

A licitação foi encaminhada na última semana. As calçadas serão de cerca de três metros de largura, nos dois lados das vias.

Rua Homero Pacheco vai ganhar passeio publico

Calçadas e ciclovia na Cônego João Marchesi

Segundo o prefeito, terminado o processo destas ruas no bairro Canelinha, a continuidade será na Rua Cônego João Marchesi, no sentido Canela – Saiqui. A via deve ganhar passeio público, desde o entroncamento com a Rua Aldaberto Wortmann até a rótula de acesso à Rua Júlio Travi.

Além do passeio público, junto ao canteiro central, será construída uma ciclovia de dois metros de largura, dentro do estudo que a Prefeitura já realizou para a implantação deste tipo de via, que colabora com a segurança dos ciclistas.

Prefeito Constantino e o secretário de Governo, Marcelo Savi, em entrevista à Folha

Foto: Francisco Rocha

Centro Esportivo do Canelinha

Em estágio avançado, a obra do novo Centro Esportivo do Canelinha já mostra um pouco de como será o layout final do parque, que o prefeito Constantino considera um segundo Parque do Lago.

Com previsão de entrega à comunidade em 15 de maio, a obra está sendo realizada com recursos de uma compensação ambiental.

“Este era um espaço totalmente inútil, frequentado por usuários de drogas, e que transformamos em algo de grande necessidade, um local para desenvolvimento da vida e da saúde, com diversas pistas pára caminhada, corridas, ciclismo, quadras de esporte, academia ao ar livre, enfim, promover o bem-estar e a saúde preventiva”, finalizou o prefeito.