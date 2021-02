Ações do bem auxilia comunidade e causa animal

Continua depois da publicidade

Resultado da reciclagem será convertido em ração para a Amigo Bicho

O Movimento Ambientalista Gramado Viva, com o apoio da Prefeitura de Canela, realizou o “Ações do Bem”, durante o último sábado (6), no Parque do Lago.

A intenção da ação era recolher resíduos que não fazem parte da coleta seletiva e auxiliar a causa animal.

Foram arrecadados 250 litros de óleo de cozinha e 802 quilos de lixo reciclável, entre papelão, latinha, sucata, eletrônicos e mistos.

Os plásticos renderam 163 quilos, entre garrafas pet, plásticos em geral e tampinhas.

150 mudas de árvores foram doadas, das espécies ipê-roxo, ipê-amarelo e araucária.

Um voluntário ficou à disposição para ensinar a comunidade a realizar a compostagem caseira e foram ainda distribuídos 350 litros de biofertilizante.

Segundo o líder do movimento Gramado Viva, Jair Portolan, todo o material reciclável arrecadado será vendido e o valor angariado será destinado à ong Amigo Bicho para a compra de ração.

O também voluntário do Gramado Viva e secretário de Governo de Canela, Marcelo Savi, participou da ação e destacou a que todo o material já foi destinado à empresa que faz reciclagem e assim que os valores forem totalizadas serão divulgados.

“O que faz a diferença é poder dar opção às pessoas para descarte adequado e participar da melhoria do meio ambiente de Canela”, finalizou Portolan.

Fotos: Divulgação