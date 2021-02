Canela busca parceria com o Senai

Continua depois da publicidade

Intenção é buscar cursos para qualificação profissional industrial

Em mais uma iniciativa para buscar fomentar a geração de emprego e renda, o secretário da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, Luciano Melo e o diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, David Keller, receberam na terça-feira (9), o coordenador técnico do Senai Roniere Santos. Na pauta da reunião, uma possível parceria envolvendo o Programa Canela Cidade Empreendedora e o Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que conta com diversos programas de aprendizagem e cursos.

Melo apresentou o plano de trabalho do Programa Canela Cidade Empreendedora e ressaltou a importância do engajamento do Senai no CIDICA – Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela, que está em fase de implementação. “O Senai já esteve instalado em nossa cidade e capacitou muitos dos profissionais que hoje estão tocando os seus negócios e é essa qualificação profissional que queremos que retorne para nossa cidade”, disse Luciano.