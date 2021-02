Deputados Neri, o Carteiro e Lucas Redecker cobram do DAER por obras na estrada do Passo do Inferno

Continua depois da publicidade

A estrada beneficia diretamente os municípios de Canela, São Francisco de Paula, Bom Jesus

O Deputado Estadual Neri, o Carteiro, junto com a assessoria do Deputado Federal Lucas Redecker, esteve na tarde desta terça-feira (9) em reunião no DAER acompanhado de uma comitiva de moradores, empresários e representantes da Câmara de Vereadores e da Prefeitura de São Francisco de Paula que vieram solicitar melhorias na RST-476, em especial no trajeto entre Canela e Bom Jesus, conhecido como Passo do Inferno. A via é de extrema importância para o escoamento da produção rural e também para o desenvolvimento do turismo regional.

Hoje esse trecho da estrada não é pavimentado e a via é utilizada para o escoamento da produção de diversos produtos como maçã, milho, batata, cenoura e beterraba das localidades de Alziro Ramos, Cazuza Ferreira, Campestre do Tigre e Lajeado Grande.

Na região há também pousadas e empreendimentos turísticos que geram emprego e renda, porém, a má condição da estrada acaba por interferir no desenvolvimento do turismo. Um dos pontos de maior relevância na região é a localidade de “Passo do Inferno” onde está localizado o Parque das Cachoeiras.

Desde março de 2020 o Deputado Neri está trabalhando junto ao Governo do Estado e a Secretaria de Transportes para ajudar a resolver este problema. “Após esta reunião, juntamente com os representantes da comunidade e a minha assessoria, vamos apresentar um programa de ações para que a RST-476 possa ser encaminhada e incluída no planejamento de obras do DAER”, explica Neri.

O Deputado também encaminhou ao DAER pedidos de manutenção da Rota do Sol, no trecho completo entre a serra e o litoral, da RS-020 entre Taquara e São Francisco de Paula e da VRS-831 no interior de Caxias do Sul.

Foto: Divulgação