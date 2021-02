Escola Diva Pedroso da Cunha passará por desinfecção após casos de Covid

Continua depois da publicidade

A Secretaria de Educação e o Departamento de Vigilância Epidemiológica informam que foram confirmados três casos positivos de Covid-19 entre os servidores da Escola Municipal de Educação Infantil Professora Diva Pedroso da Cunha, localizada no bairro Eugênio Ferreira.

Os servidores diagnosticados com o vírus foram imediatamente afastados e na manhã desta sexta-feira (12) outros 15 servidores da instituição de ensino serão testados. A escola ainda passará por uma desinfecção para eliminação do vírus.

Escola funcionará normalmente, presença dos alunos passa a ser opcional

A Secretaria de Educação de Canela comunica que a Escola Diva Pedroso da Cunha segue funcionando normalmente, com uma equipe reduzida para atendimento já que poucas crianças estão frequentando as aulas. Cabe destacar que a presença dos alunos na escola é opcional e fica a critério dos pais ou responsáveis. As crianças que não forem para a escola não correm risco de perder a vaga.