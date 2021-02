Nestor Tissot recebe a visita do prefeito Constatino Orsolin

Continua depois da publicidade

O prefeito de Gramado, Nestor Tissot, recebeu na manhã desta quinta-feira (11), em seu gabinete, a visita do prefeito de Canela e presidente da Associação dos Municípios de Turismo da Serra (Amserra), Constatino Orsolin. Na oportunidade, os prefeitos debateram as principais demandas da região e a parceria entre os municípios de Gramado e Canela na solução de problemas de mobilidade urbana, abastecimento de água, acessos as cidades e o aeroporto regional.

O prefeito Constantino Orsolin destaca a importância da parceria e união entre Gramado e Canela na solução de problemas regionais. “É uma maravilha quando duas cidades tão próximas se unem para resolver problemas muito semelhantes. Tenho um grande apreço e admiração pelo trabalho do prefeito Nestor Tissot e certamente dessa cumplicidade e respeito surgirão excelentes parcerias que beneficiarão Gramado e Canela”, disse Orsolin.

Já para o prefeito Nestor Tissot, a união de Gramado e Canela será fundamental junto ao governo estadual e federal. “Existem inúmeras demandas que são fundamentais tanto para Gramado quanto Canela. Com a expertise das duas administrações vamos juntos desenvolver nossa região, seja através de parcerias em busca de recursos estaduais e federais ou através do apoio da iniciativa privada. Temos duas grandes demandas o aeroporto regional e a pavimentação da ERS-373, que liga Gramado a Santa Maria do Herval”, destacou Nestor.

Após a visita ao prefeito Nestor Tissot, Constatino Orsolin esteve visitando a prefeita de Santa Maria do Herval, Mara Stoffel.