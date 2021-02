Parque Mundo a Vapor tem programação especial para o carnaval

Continua depois da publicidade

Atrações iniciam dia 13 e seguem até o dia 16.

Todos os anos, nesta época, há aqueles que fogem da folia. Este ano, parece que foi a folia que resolveu fugir dos foliões. O parque Mundo a Vapor, em Canela, sabe o quanto o carnaval é especial e esperado, e preparou uma programação adaptada aos dias pandêmicos para curtir o período, que também contará com preços promocionais.

Entre sábado e terça-feira (de 13 a 16), o Parque está cheio de novidades. Com decoração colorida e pensada para festejar, o ambiente amplo do Parque foi preparado para a diversão e brincadeiras, mas sem chegar muito perto, por enquanto. Canções características do carnaval veneziano serão interpretadas em recital realizado pelo tenor Matheus Leal, todos os dias, às 11h e às 15h. Para a criançada de todas as idades, haverá um personagem interativo surpresa para brincar o carnaval com o público. Será Pierrot? Ou quem sabe o Bobo da Corte?

A música é um ingrediente fundamental da festa mais popular do Brasil, e haverá ritmos para todos os gostos. Logo na fachada, os sambas-enredos tradicionais do carnaval carioca dão as boas-vindas. Na bilheteria, o clima continua com as marchinhas de carnaval; já a Estação e o passeio de Trem terão muito axé e samba raiz. E se a gurizada preferir curtir o Espaço Kids, também vai contar com músicas e vídeos de carnaval infantil.

Para garantir que nenhum folião fique de fora, o Parque Mundo a Vapor preparou uma campanha de descontos para o período. Confira:

CAMPANHA – CARNAVAL DE DESCONTOS

Ingressos no site de R$ 54,00 por R$ 45,00

Ingressos na bilheteria de R$ 54,00 por R$ 48,00

10% de desconto nas compras no café e na pipoca*

10% a 50% de desconto em itens da loja*

Observações:

* Ofertas válidas de 13/02 a 16/02

* Descontos não cumulativos

* Para produtos selecionados