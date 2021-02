BM prende homem e mulher com grande quantidade de drogas em Gramado

Mesmo com o flagrante, a dupla foi liberada. Uma adolescente estava no carro acompanhando a entrega das drogas

714 gramas de maconha, sendo um tijolo com mais com quase 600 gramas e nove porções fracionadas da substância; 28 pedras de crack e outra maior que depois de fracionada renderia pelo menos outras 50; 80 buchas de cocaína, embaladas prontas para venda e uma porção maior pesando 18 gramas (fracionada renderia outras 40 buchas), além de 13 pontos de LSD, uma balança de precisão e uma considerável quantia em dinheiro.

Esse foi o material apreendido em ação da Brigada Militar de Gramado no final da manhã de sábado (20/02), com um homem e uma mulher presos em flagrante por tráfico de drogas. Mesmo a mulher tendo vários antecedentes por tráfico de drogas, os dois foram liberados depois do registro.

Por volta das 11h30min, a Brigada Militar recebeu uma denúncia, via 190, informando que um veículo VW Gol, usado para transporte de drogas, estaria nas imediações do Bairro Avenida Central. Os Policiais Militares realizaram buscas e visualizaram o carro, placas de Três Coroas na Rua Acácia Negra, saindo de uma residência.

Quando os tripulantes perceberam a presença da viatura arremessaram pela janela do veículo um pacote para dentro de um terreno. Iniciou-se um acompanhamento até o Bairro Planalto, onde com o apoio da guarnição do Batalhão Rodoviário de Gramado, o automóvel foi abordado na rua F.G.Bier.

No carro estavam o motorista de 23 anos, antecedentes por posses de entorpecentes, na carona uma mulher de 32 anos, com antecedentes por furtos, tráfico de drogas (várias vezes) e outras fraudes, além de uma menor de idade de 15 anos.

A sacola dispensada foi encontrada, com as drogas, a balança de precisão e o dinheiro. O homem e a mulher foram presas em flagrante e conduzidos a delegacia, juntamente com o material.

Capitão Lemartine Venzo, comandante da BM de Gramado, destaca a ação: “Parabenizo o empenho dos policiais militares, o trabalho ágil e eficaz ao checar às denúncias que chegam através do telefone 190. Lamentamos que mesmo diante do flagrante e da grande quantidade de drogas, os criminosos não tenham ficado presos. Porém, a população pode ficar tranquila que a Brigada Militar continuará fazendo sua parte diuturnamente, atuando cada vez mais forte para frear qualquer tentativa de avanço da criminalidade em Gramado”.

Foto: Reprodução