1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas participa de Gincana do PROERD

Entre as ações está a doação de sangue e de mechas de cabelo

Em comemoração alusiva aos 23 anos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), no Rio Grande do Sul, a Brigada Militar realiza em todas as unidades da Instituição onde o programa é realizado, uma gincana denominada Missão Possível, e o 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1ºBPAT) também aderiu a campanha.

A atividade tem como objetivo desenvolver dinâmicas culturais e de integração entre os instrutores do PROERD e o público das suas respectivas localidades de atuação. A gincana também busca instigar o espírito comunitário por meio de ações voluntárias individuais e coletivas.

Entre as ações estão a doação de sangue e arrecadação de mechas de cabelo que serão entregues a ONGs que tratam pacientes em tratamento contra o câncer.

O 1º BPAT se mobiliza e participa, arrecadando cabelos doados. Dessa forma os Policiais Militares também convidam a comunidade a participar.

A Tenente Robriane Dalsin e a Soldado Lenise Inês dos Santos, foram as primeiras a doar os cabelos para a campanha. A Soldado Lenise, da BM de Nova Petrópolis, recentemente cortou seu cabelo, no tamanho certo para realizar a doação, e já enviou as mechas para a campanha.

A Tenente Dalsin, da BM de Canela, que também é uma das instrutoras do PROERD no município, destaca a importância da campanha, bem como convida a comunidade que queira participar e apoiar a ideia:

“O PROERD já é realizado nas escolas de nossa região há mais de 17 anos, com resultados extremamente positivo, para os alunos. Por isso a importância de marcar a data de existência do Programa, e nada melhor que fazendo uma Missão Possível, fazendo o bem. Só quem passa por um tratamento doloroso, difícil, sabe da importância das mechas que serão transformadas em perucas, o que além de tudo é motivacional para a continuação do tratamento. E é por essa causa que convidamos as nossas comunidades que quiserem e puderem participar doando suas mechas, que atuem conosco nessa causa, que com certeza fará toda a diferença para a pessoa que receber”.

A gincana Missão Possível, do PROEDR, acontece até o final do mês e as mechas podem ser entregue no quartel da Brigada Militar de Gramado e Canela.