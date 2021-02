Estudante de São Francisco de Paula é beneficiado com Programa Bolsa Juventude Rural

Continua depois da publicidade

Na manhã desta segunda-feira (22) foi assinado, na localidade de Cazuza Ferreira, em São Francisco de Paula, o contrato de participação no Programa Bolsa Juventude Rural, oferecido pelo governo do Estado por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), com apoio da Emater/RS-Ascar e da Prefeitura. O programa beneficiou um aluno rural do Ensino Médio de escola pública estadual.

O Programa Bolsa Juventude Rural tem como objetivo dar oportunidade e condições de acesso e permanência no Ensino Médio e de implantação de projetos produtivos sustentáveis, estimulando a sucessão nas propriedades rurais familiares. O auxílio, de R$ 200 mensais, será pago por um período de 10 meses. Os beneficiários também concorrem, com seus projetos produtivos, a um financiamento Feaper no valor de R$10.000 para implantação.

Participaram do ato alunos beneficiários do programa, a coordenadora regional da Seapdr, Lucimar Rodrigues, além da técnica da Secretaria da Agricultura de São Francisco de Paula e a equipe municipal da Emater/RS-Ascar.

Segundo a extensionista rural Sandra Moraes, “este incentivo é um primeiro passo para que o jovem consiga se manter na propriedade produzindo com independência e gerando sua própria renda, único modo pelo qual é viável a sucessão rural”.