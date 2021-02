Gramado registra 122 novos casos e 113 recuperados em Boletim Epidemiológico diário

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado e da Vigilância em Saúde, registrou, nesta terça-feira (23), 122 casos da Covid-19 no município e 113 recuperados da doença. Ao todo, Gramado registrou desde o início da pandemia 5.565 infectados pelo vírus, destes 5.167 não apresentam mais sintomas. Segundo o COE, 337 gramadenses estão em tratamento, sendo 304 em domicílio e 33 no Hospital Arcanjo São Miguel.

Dos pacientes internados, 12 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Covid-19), sendo 11 com diagnóstico positivo para a doença. Já na enfermaria especializada estão 25 pacientes, 22 com resultados dos exames positivos para a Covid-19, outros 3 aguardam os resultados. De acordo com COE, 6 pacientes não residentes estão internados no Hospital Arcanjo São Miguel. Somente nesta terça-feira, Gramado registrou cinco óbitos causados pelo coronavírus.