Gramado segue em bandeira preta, porém segue regras de bandeira vermelha

Apesar da classificação de Gramado em bandeira preta, via Governo do Estado, está confirmada a adoção de protocolos de bandeira vermelha no município. Com isso, a Câmara de Vereadores se adapta a um modelo de distanciamento para esta semana. Enquanto vigorar o alto risco na região, o número de servidores atuando presencialmente é de 50%. O restante da equipe estará disponível em suas funções de modo remoto.

Todas as informações podem ser respondidas por meio do telefone (54) 3295-7000, que também funciona como WhatsApp diariamente, 24 horas por dia. A sede do Poder Legislativo está aberta de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e das 13h30 às 17h30.

Sessão ordinária

A sessão que marca o retorno de trâmites parlamentares após o recesso não está aberta para a comunidade de forma presencial. Apenas a imprensa cadastrada pode participar. Esta decisão atende o Decreto Municipal 338/2021, da Prefeitura de Gramado, que está em vigor até o dia 28 de fevereiro.

Mas a população pode acompanhar a transmissão ao vivo por meio do Facebook (facebook.com/camara.gramado) ou do Youtube da Câmara (youtube.com/camaragramado).

Foto: Paulo Vargas/Divulgação