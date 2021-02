Em decorrência do coronavírus, Gramado Summit é adiada para maio

Continua depois da publicidade

Além da mudança na data, evento não terá outros impactos. Palestrantes e expositores anunciados seguem confirmados

Preocupada com o bem-estar e saúde dos participantes, palestrantes, patrocinadores e parceiros, a Gramado Summit optou por adiar a data de realização do evento em função da pandemia do Coronavírus. A conferência de inovação e tecnologia passa a acontecer nos dias 5, 6 e 7 de maio de 2021, no Serra Park, em Gramado/RS. O evento deve receber 140 palestrantes e cerca de 100 empresas na feira de negócios.

Apesar da aprovação de diretrizes preventivas e sanitárias para a realização da Gramado Summit, alguns indicativos apresentados pelo Governo fizeram a organização do evento avaliar o cenário. “Por mais confiantes que estejamos em relação à eficácia dos nossos protocolos, é preciso entender que o contexto atual da pandemia no Rio Grande do Sul não é o indicado para a realização do evento em março”, explica o CEO do evento, Marcus Rossi.

Diante disso, Marcus comenta que os organizadores sempre buscaram atender e escutar os participantes, identificando suas inseguranças, expectativas e preocupações. “Para nós, nada é mais importante do que a segurança e a satisfação do nosso público. Foi por isso que decidimos adiar novamente a Gramado Summit. Observando as curvas de proliferação do coronavírus com respaldo do Governo Estadual, escolhemos os dias de para a realização do maior Brainstorming da América Latina”, salienta.

Além da alteração na data, não haverá nenhuma mudança no evento. Praticamente todos os palestrantes e expositores anunciados no site da Gramado Summit estão confirmados na nova data. Os concursos para startups e as experiências da feira seguem mantidas.

O protocolo de segurança, baseado em soluções tecnológicas e diretrizes de distanciamento social, seguirá sendo aplicado na nova data.