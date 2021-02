Gramado – Suspeito de envolvimento em roubo a estabelecimento comercial é detido pela Polícia Civil

Continua depois da publicidade

A Polícia Civil prendeu, preventivamente, um homem suspeito de envolvimento em assalto ocorrido na tarde de 19 de fevereiro, no Bairro Várzea Grande, em Gramado. O assalto teve como alvo uma loja que também atua como correspondente bancária. Na ocasião, dois homens armados invadiram o local, renderam as vítimas, entre funcionários e clientes, subtraindo valores em espécie do estabelecimento, além de bens e celulares das vítimas. Na sequência, consumado o crime, fugiram em um veículo, no qual um terceiro homem os aguardava.

Ao ser informada do roubo, a Polícia Civil passou a investigar o fato, buscando identificar o veículo usado no crime, bem como o suspeito que o conduzia, realizando a chamada “segundinha”, que consiste em deixar os criminosos no local alvo da ação e depois lhes dar fuga.

No final da tarde de ontem, a Polícia Civil logrou encontrar o veículo na cidade de Três Coroas, o qual era conduzido pelo suspeito identificado nas investigações. Diante disso, o carro foi apreendido e o suspeito levado a Delegacia de Polícia de Gramado para interrogatório, o qual assumiu ser o motorista do carro, mas alegou ter realizado uma corrida por aplicativo, negando envolvimento no crime. No entanto, diante das evidências obtidas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, com parecer favorável do Ministério Público, sendo decretada pela Justiça de Gramado. após os trâmites legais, o suspeito foi recolhido ao sistema prisional. A investigação do fato e consequente ação policial que resultou na prisão do suspeito foram realizadas pela Delegacia de Polícia de Gramado, com apoio e troca de informações com a Delegacia de Polícia de Três Coroas.

O delegado Gustavo Celiberto Barcellos, titular da DP de Gramado, ressalta o empenho e excelência do trabalho de investigação realizado pelos agentes policiais, que em poucos dias chegaram à identificação de um dos envolvidos no crime, bem como do veículo usado do assalto. Também enalteceu a pronta análise e decretação da prisão por parte do Ministério Público e Poder Judiciário de Gramado, salientando que essa conjugação de esforços é receita para o sucesso no combate a criminalidade e manutenção dos índices criminais, sobremodo de delitos graves, em níveis de excelência. Trata-se de pronta resposta, efetiva e com prova qualificada, o que traz verdadeira segurança à comunidade. Por fim, salientou que seguem as investigações no sentido de identificar os executores do assalto.

Foto: Reprodução/Polícia Civil