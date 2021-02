Gramado – Jovem é preso por roubar idoso no bairro Mato Queimado

Continua depois da publicidade

Na tarde de quarta-feira (24/02), por volta das 17h20, a Brigada Militar de Gramado foi acionada na Rua Amapá, Bairro Dutra, para verificar ocorrência de roubo a pedestre. No local foi feito contato com a vítima de 80 anos, que relatou que o autor lhe ameaçou e agrediu com um pedaço de madeira e em seguida empreendeu fuga do local.

Populares relataram que estavam no local e presenciaram o fato, informaram quem era autor e que ele estava próximo ao local. A guarnição realizou buscas e localizou o acusado.

O homem de 22 anos, havia sido preso pela BM pelo furto de um celular na noite de 23/01, no Bairro Mato queimado. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio estadual de Canela.