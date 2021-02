Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Trânsito, notificou hoje (26) a empresa concessionária do estacionamento rotativo pago Rek Parking, para que suspenda a cobrança, pelo menos até o dia 7 de março, enquanto vigor a bandeira preta no Modelo de Distanciamento Controlado do Governo do Estado.

A empresa prontamente atendeu o pedido e nesta tarde já encerrou a cobrança das tarifas.