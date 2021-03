Canela registra 4 óbitos durante o final de semana

Continua depois da publicidade

Canela contabiliza 11.336 exames realizados: 6.530 testes pela rede pública e 4.806 testes pela rede privada. Entre sexta-feira (26) e hoje (1º) foram recuperados mais 162 pacientes, totalizando 4.025 pessoas recuperadas. Neste período 138 exames testaram positivo, com isso, Canela possui 186 casos ativos e registra 4.290 casos confirmados desde o início da pandemia.

HOSPITALIZADOS

Atualmente 64 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que 56 tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e oito ainda aguardam os resultados dos exames.

Deste total 54 pacientes estão no Hospital de Caridade de Canela (HCC): 10 positivos na UTI; além de 22 positivos e sete suspeitos na Enfermaria.

Quinze pacientes estão em observação nos leitos clínicos da Tenda do HCC, todos com diagnóstico positivo.

QUATRO ÓBITOS DE RESIDENTES

O COE – Centro de Operações de Emergência de Canela confirma a ocorrência de quatro óbitos de residentes do município devido a complicações ocasionadas pelo coronavírus. Os óbitos estavam em análise pelo COE Estadual e tiveram a causa confirmada hoje.

O 76º óbito ocorreu na última sexta-feira (26), no HCC, envolvendo um paciente de 35 anos, sem registro de comorbidade. O 77º ocorreu no sábado (27), no HCC, envolvendo um paciente de 69 anos, com comorbidade. O 78º óbito ocorreu no domingo (28), também no HCC, envolvendo uma paciente de 85 anos, com comorbidade. E o 79º óbito ocorreu no sábado (27), no Hospital Sapiranga, envolvendo um paciente de 75 anos, sem registro de comorbidade.