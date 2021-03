Canela vacina idosos de 83 anos nesta terça-feira

Continua depois da publicidade

Dando continuidade a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, o município de Canela está realizando nesta segunda-feira (1º) a imunização de idosos com 85 e 84 anos ou mais. Entre os vacinados estavam Amantino da Silva, de 84 anos e Emma Branchine Stopassola, de 94 anos. “É muito bom, agora é esperar pela segunda dose para ficar seguro”, disse Amantino. “Muito obrigado, que Deus proteja todos profissionais que estão trabalhando pela gente”, agradeceu Emma.

Amantino da Silva

Emma Stopassola

A campanha segue nesta terça-feira (02), com a vacinação de idosos com 83 anos. Já na quarta-feira (03), a imunização é destinada aos idosos com 82 anos. Na quinta-feira (04), será a vez dos idosos com 81 anos. E a sexta-feira (05), está reservada para a imunização dos idosos com 81 anos ou mais que não conseguiram comparecer nas datas anteriores.

VACINAÇÃO OCORRE NOS FUNDOS DA UNIDADE CENTRAL

A vacinação acontece em uma estrutura anexa nos fundos da Unidade Central de Saúde, que fica localizada na Rua Sete de Setembro, nº 340, Centro, na quadra abaixo do HCC. O horário para receber a imunização é das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. No momento da vacinação é obrigatório apresentar um documento com foto e CPF. Os idosos com dificuldade de locomoção são vacinados no sistema drive-thru.