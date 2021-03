PSDB de Canela capta R$ 350 mil reais para o Hospital de Caridade de Canela

Continua depois da publicidade

Devido a forte crise que a saúde da região vem enfrentando por razão do Coronavirus, o vice-prefeito de Canela, Gilberto Cezar, alinhou uma frente com os vereadores do PSDB de Canela, Alfredo Schaffer, Carmen Lucia Seibt de Moraes, Felipe Caputo, para trabalhar com foco na captação de ainda mais recursos específicos para a saúde de Canela, além de insumos, equipamentos e também através de um desempenho na proteção social.

A movimentação já começou a produzir resultados e a primeira boa notícia vem do gabinete do Lucas Redecker, deputado federal. Redecker, garantiu emenda para a cidade no valor de R$ 350 mil reais para o Hospital de Canela, emenda que segue para Prefeitura e deverá auxiliar o Hospital no combate ao Covid, destinada para o Fundo de Saúde.

A captação deste recurso é uma importante atitude que vem a somar com as outras ações desenvolvidas na cidade para dar suporte ao período e responder a pressão que o sistema de saúde está sofrendo. Pois tem sido considerável o aumento de casos e internações que a saúde vem recebendo.

“Investir em saúde, equipamentos e insumos, além da vacinação é fundamental para evitar um colapso, precisamos que os números de internações caiam, pois estão subindo em velocidade muita alta na região, e temos que abrir novamente todas atividades da economia e aumentar os protocolos de fiscalização, os cuidados para conter a contaminação. Precisamos que não se pare mais a economia, tem que buscar o equilíbrio, saúde e economia com ajuda de todos, cada um fazendo o básico, lavando as mãos, mantendo distanciamento e usando máscaras, não parando a economia”. Destacou o vice-prefeito, Gilberto Cezar.

Foto: Divulgação