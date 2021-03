Gramado – Força-tarefa vai fiscalizar aglomerações e venda de bebidas alcoólicas para menor

Continua depois da publicidade

Na última semana, os representantes da Secretaria de Esporte e Lazer de Gramado (SMEL) estiveram reunidos na Sede do Conselho Tutelar com os conselheiros e a Brigada Militar. Durante o encontro, o grupo articulou ações para atender uma demanda frequente da comunidade, que é a aglomeração em locais públicos, com consumo de bebidas alcoólicas e outras substâncias. A comunidade pode fazer denúncias através do 190, direto à Brigada Militar.

A força-tarefa vai contar com trabalho de conscientização nos pontos de vendas de bebidas alcoólicas nos arredores de espaços públicos, que será realizado pela SMEL, para que seja cumprido o que determina o Estatuto da Criança e Adolescente. A Brigada Militar, representada pelo capitão Lemartine Venzo, acordou que vai intensificar as abordagens e fazer a identificação dos adolescentes e responsáveis presentes, para que posteriormente o Conselho Tutelar possa atuar abordando as famílias, a fim de orientar, encaminhar ou advertir quando necessário.

RECEBA GRATUITAMENTE NOSSAS NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP

O Conselho Tutelar lembra que, de acordo com o Art. 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente: “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.