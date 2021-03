Festuris Connection lança quarta edição com a imersão em vendas Top Performer

Continua depois da publicidade

O Festuris Connection vai realizar a sua quarta edição nos dias 6 e 7 de maio, em Gramado/RS, tendo como destaque a imersão em vendas Top Performer – o maior treinamento de vendas do Turismo no Brasil. Este também será o primeiro evento do turismo brasileiro com programação presencial em 2021. Todas as aulas da imersão também poderão ser acompanhadas através da modalidade online.

Conforme a organização, o evento exclusivo tem como objetivo capacitar o mercado e contribuir para acelerar o processo de recuperação e fortalecimento dos negócios, que ainda reagem de forma lenta devido à pandemia. Na modalidade presencial, o treinamento será restrito a um seleto grupo de 300 pessoas, cumprindo todos os protocolos de segurança exigidos para prevenção à Covid-19.

Com a imersão Top Performer os participantes aprenderão com cases reais e exemplos práticos de quem está na linha de frente do marketing e vendas de importantes empresas. Entre os palestrantes já confirmados estão Geraldo Rufino (Presidente da JR Diesel), Rogério Siqueira (CEO do Grupo Dreams e ex-Beto Carrero World) e Théo Orosco (CEO da Exact Sales).

As aulas do treinamento abrangem seis eixos principais: Branding (Imagem, marca e estratégias de venda); Inside Sales (Da prospecção ao fechamento); Customer Success (Realize os objetivos do seu cliente); Jornada do Cliente 4.0 (Como criar uma estratégia de sucesso); Inbound Sales (Trabalhe apenas com leads qualificados); e Técnicas de Vendas (Negociações de sucesso).

Além do conteúdo da imersão em vendas, o Festuris Connection no formato presencial terá a Networking Área com espaços comerciais e institucionais para geração de negócios, workshops de comercialização de produtos turísticos, mentorias com especialistas e muito mais.

As inscrições já podem ser feitas com valores especiais na pré-venda. Os ingressos custam apenas R$ 199 online e R$ 299 presencial, também com opções para pacotes incluindo hospedagem. Para garantir a inscrição e saber mais sobre o evento acesse www.festurisgramado.com/connection.

Foto: Cássio Brezolla/Divulgação.