Sindicato de Caxias pede ao Estado que Educação seja considerada serviço essencial

Continua depois da publicidade

Segundo o Jornal Pioneiro, o Sindicato das Instituições Pré-Escolares de Caxias do Sul (Sinpré) se uniu a outras entidades da área da Educação para reivindicar ao Estado uma medida que permita o funcionamento das escolas mesmo quando a região for classificada na bandeira preta do modelo de distanciamento controlado.

A reivindicação foi levantada em reunião com representantes do Piratini na terça-feira (3) e, de acordo com a presidente do Sinpré, Bruna Volpato, será oficializada em documento ainda nesta semana.

De acordo com Bruna, esse pedido já foi levado ao governo federal, mas agora será feito de maneira emergencial ao Estado.

Mesmo com a preocupação sanitária, o Sinpré tem dito que as escolas de Educação Infantil são ambientes seguros e controlados. A orientação do sindicato é que as instituições cumpram a decisão judicial, mas Bruna diz isso já tem acarretado perdas para o setor.