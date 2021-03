Bandeira Preta segue no RS até o dia 21

Continua depois da publicidade

Produtos não essenciais não poderão ser comercializados em supermercados

O prefeito de Canela e presidente da Associação do Municípios da Serra (AMSERRA), Constantino Orsolin participou nesta tarde (5), da reunião online com o governador Eduardo Leite, com o presidente da Famurs, Maneco Hassen, e presidentes das 27 associações regionais do Estado.

Na reunião, o governador comunicou que a Bandeira Preta do Modelo de Distanciamento Controlado segue em todas as regiões até o dia 21 de março, sem cogestão e que a suspensão geral das atividades das 20h às 5h, será mantida até 31 de março.

O governador também destacou algumas alterações na redação de alguns itens do protocolo de bandeira preta e anunciou que a venda de produtos não essenciais serão suspensos em supermercados. As medidas passam a valer a partir da próxima segunda, para dar tempo de os estabelecimentos isolarem estas áreas ou retirar os produtos das prateleiras.

Outra medida será as punições para quem não cumprir com os protocolos propostos.

“Como acordado na reunião de ontem (4), com os demais prefeitos que compõem a AMSERRA, a região seguirá o modelo de Bandeira Preta, acatando a decisão do Estado”, disse Orsolin.

Todas essas medidas e o anúncio oficial do modelo de distanciamento deve acontecer nas próximas horas no site www.estado.rs.gov.br.