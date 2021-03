Canela se aproxima de 100 óbitos de residentes em decorrência da Covid-19

Continua depois da publicidade

Entre ontem (4) e hoje (5) foram recuperados mais 75 pacientes, totalizando 4.297 pessoas recuperadas. Nas últimas 24 horas 33 exames testaram positivo. Com isso Canela possui 179 casos ativos (infectados no momento) e registra 4.567 casos confirmados desde o início da pandemia.

HOSPITALIZADOS

Atualmente 66 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que 59 tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e sete ainda aguardam os resultados dos exames!

Deste total 58 pacientes estão no Hospital de Caridade de Canela (HCC): 10 positivos na UTI; além de 27 positivos e quatro suspeitos na Enfermaria.

Dezessete pacientes estão em observação nos leitos clínicos da Tenda do HCC: 15 confirmados e dois suspeitos.

QUATRO ÓBITOS DE RESIDENTES

O COE – Centro de Operações de Emergência de Canela recebeu nesta sexta-feira (5) a confirmação de quatro óbitos de residentes do município devido a complicações ocasionadas pelo coronavírus.

O 88º óbito ocorreu na terça-feira (2), envolvendo uma paciente de 95 anos, com comorbidade, ex-residente do Oásis Santa Ângela. O surto que atingiu o lar de idosas soma 15 vítimas fatais. O 89º óbito ocorreu na quarta-feira (3), envolvendo um paciente de 84 anos, com comorbidade.

O 90º óbito também ocorreu na quarta-feira (3), envolvendo um paciente de 78 anos, com comorbidade. E o 91º óbito ocorreu ontem (4), envolvendo uma paciente de 62 anos, com comorbidade. Os quatro óbitos foram registrados no HCC.