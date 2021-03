Gramado Parks doa respirador ao Hospital Arcanjo São Miguel em Gramado

Continua depois da publicidade

Comprometida com as comunidades onde possui empreendimentos, em especial com a Serra Gaúcha, sede da empresa, e sensibilizada com o atual momento pandêmico no qual nos encontramos, a Gramado Parks acaba de anunciar a doação de um ventilador mecânico para o Hospital Arcanjo de São Miguel, localizado em Gramado. O aparelho foi entregue na quinta-feira, dia 4, e ajudará no atendimento de pacientes graves de Covid-19 na unidade de saúde. A cidade de Gramado encontra-se até o dia 7 de março em bandeira preta devido ao grande número de casos na região.

“Somos um dos maiores empregadores da região da Serra Gaúcha, por isso nos sentimos na responsabilidade de colaborar com o atendimento da população local em um momento tão difícil para a comunidade. Com essa iniciativa esperamos incentivar outras empresas a fazerem o mesmo, juntos somos mais fortes” explica Christian Dunnwald, sócio diretor da Gramado Parks.