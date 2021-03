Gramado – Semana encerra com 410 casos ativos de Covid-19

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado, divulgou, nesta sexta-feira (05), novo boletim epidemiológico, que apresenta 138 novos casos positivos confirmados para o coronavírus (Covid-19) e 127 pacientes evoluindo para o status de recuperados. Desta maneira, são 410 casos ativos neste momento na cidade. Foram registrados quatro óbitos hoje, três gramadenses e um canelense.

Ao todo, 53 pacientes estão internados no Hospital Arcanjo São Miguel, sendo 24 com diagnóstico positivo para o vírus. Segundo o COE, 44 gramadenses seguem hospitalizados, 21 na Unidade de Terapia Intensiva, com 20 pacientes com a doença. Já na enfermaria são 23, 12 com resultado positivo e 11 que aguardam os resultados dos exames laboratoriais. Já pacientes não residentes internados são 9, sendo 4 na UTI e 5 na enfermaria especializada.

O próximo boletim epidemiológico será divulgado na segunda-feira (08). A Secretaria de Saúde lembra que aos primeiros sintomas gripais, busque atendimento médico junto ao Ambulatório Covid-19, anexo ao Centro Municipal de Saúde.

