Unidade Central passa a atender exclusivamente pacientes com sintomas de síndromes gripais

Medida é válida a partir deste sábado, 6 de março.Atendimentos clínicos ocorrem na Unidade do bairro Leodoro de Azevedo

Com o objetivo de prestar um serviço com ainda mais qualidade e segurança para a população e ampliar a oferta de consultas e atendimentos a pessoas com sintomas gripais, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, está alterando o fluxo de atendimentos na Unidade Central de Saúde. A partir deste sábado, 6 de março, o local será destinado exclusivamente para receber pacientes com sintomas de síndromes gripais, evitando assim o contato deste público com os demais pacientes que procuram por outros serviços.

Conforme a secretária de Saúde, Patrícia Valle, a mudança possibilitará um melhor acolhimento aos pacientes que terão toda estrutura da Unidade Central a disposição. “Além de evitar aglomerações, os pacientes ficarão mais acomodados em um local amplo e seguro. E os profissionais da saúde também terão melhores condições para desenvolver seus trabalhos”, projeta Patrícia.

A Unidade Central concentrará todos os serviços voltados aos pacientes com sintomas leves suspeitos de estarem infectados com o coronavírus, incluindo o primeiro atendimento, consultas, agendamento e realização de testes quando necessário, dispensação da medicação e a confecção do termo de isolamento. “Reestruturamos a unidade e a partir de amanhã o acesso para quem estiver com algum sintoma de síndrome gripal será pela recepção e não mais pela lateral, como vinha ocorrendo até então”, explica o secretário Adjunto da pasta, Mário Weirich.

Os atendimentos já agendados nas especialidades de psicologia e ginecologia serão mantidos, assim como os atendimentos de urgência em odontologia. O SAE – Serviço de Atendimento Especializado também permanece na Unidade Central.

UNIDADE ABERTA TODOS OS DIAS, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA

A Unidade Central de Saúde, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 340, Centro (quadra abaixo do HCC), segue com horário estendido para o atendimento de pacientes com sintomas leves de síndromes gripais, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Já aos sábados e domingos a Unidade Central permanece aberta das 10h às 20h.

EM CASOS GRAVES, PROCURE A TENDA DO HCC

Já os pacientes com sintomas graves de síndromes gripais devem procurar imediatamente a Tenda do HCC – Hospital de Caridade de Canela, que funciona 24 horas por dia, os sete dias da semana. O espaço também é uma alternativa para aqueles pacientes que necessitarem de atendimentos no turno da noite (após as 20 horas) ou durante a madrugada.

ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NA UNIDADE DO BAIRRO LEODORO DE AZEVEDO

Os atendimentos e as consultas com médicos clínico geral dos pacientes que eram acolhidos na Unidade Central serão realizados na Unidade de Saúde do bairro Leodoro de Azevedo (Rua Tio Elias, n° 385/Fone: 3282-5117), assim como os eletrocardiogramas. Devido ao agravamento da pandemia, que coloca Canela e todo o Estado em bandeira preta, foram suspensas temporariamente as consultas eletivas de cardiologia, dermatologia, cirurgia vascular, urologia, neurologia e ortopedia. A Secretaria de Saúde de Canela informa que poderão ocorrer readaptações e mudanças nos próximos dias, conforme a demanda por serviços e o cenário da pandemia. “Essas medidas foram tomadas para manter a segurança da população e reforçamos a importância dos cuidados de higienização, distanciamento e uso de máscaras para evitar proliferação do vírus”, finaliza a secretária de Saúde, Patrícia Valle.