Any Brocker é homenageada como uma das mulheres mais poderosas do turismo

Adriane Brocker Boeira Guimarães, CEO do Grupo Brocker, foi homenageada pela Panrotas Elo como uma das 26 mulheres mais poderosas do turismo no Brasil. A lista de mulheres homenageadas neste 8 de março faz parte da décima edição dos 100 Mais Poderosos do Turismo Panrotas Elo, divulgados no ano passado.

“Esse reconhecimento valoriza o nosso trabalho e a importância da Serra Gaúcha como destino turístico no país. É motivo para aumentar nossa responsabilidade como liderança no segmento e no turismo da região neste momento de tantos desafios, para fazer cada vez mais e cada vez melhor“, afirma Adriane Brocker Boeira Guimarães, conhecida como Any Brocker no trade.

A proposta da homenagem foi trazer uma reflexão sobre a importância e o valor das mulheres em todas as esferas da sociedade, com as indicadas se destacando por fazerem a diferença durante este momento difícil para o Turismo, e servindo de inspiração e incentivo a todas e todos.