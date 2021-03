Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, por meio do Centro de Operações de Emergência (COE) Gramado e o Hospital Arcanjo São Miguel, confirma, com pesar, nesta quarta-feira (10), mais uma morte por Covid-19 no município, totalizando neste momento 77 óbitos.

Trata-se de uma mulher de 58 anos, internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Covid-19) do Hospital Arcanjo São Miguel há oito dias. A morte ocorreu no final da manhã. De acordo com o COE, a paciente testou positivo para a doença e possuía comorbidades.