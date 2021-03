Em reunião da Amserra, secretários de educação são unânimes ao retorno das aulas em formato híbrido

Continua depois da publicidade

Buscando dar seguimento a integração regional, ocorreu, na manhã desta quinta-feira, dia 11, reunião virtual, desta vez com os secretários de educação de todos os municípios que compõem a Amserra – Associação dos Municípios de Turismo da Serra.

O prefeito de Canela e presidente da Amserra Constantino Orsolin abriu o encontro enfatizando a importância dessa integração entre os municípios, afirmando que este modelo adotado pela entidade está servindo de exemplo para outras associações. Colocou também que não entende a decisão do fechamento das escolas, já que, em todas as cidades, as instituições de ensino se adaptaram, seguiram todos os protocolos de higiene, e ainda enfatizou que as crianças são fortes formadoras de opinião, que ajudam a conscientização dos pais e irmãos, nas suas casas, levantando ainda o problema das famílias de baixa renda, que muitas vezes contam com as refeições da escola para alimentar os filhos.

Com exceção de Cambará do Sul, que está se organizando para o retorno das aulas a partir de abril, os demais secretários de educação de São Francisco de Paula, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café e Santa Maria do Herval, concordam que as aulas poderiam ocorrer de forma híbrida – presencial e virtual, mesmo com a bandeira preta, pelo menos até o 2® ano do ensino fundamental, levando em conta também que muitos pais não têm onde deixar os filhos enquanto trabalham.

As aulas em São Francisco de Paula ainda não iniciaram presencialmente por orientação do COE Municipal e da Secretaria da Saúde e, em Canela, por ordem judicial as escolas estão fechadas, impedindo os professores até mesmo de entregar as atividades para os alunos que não tem acesso a internet.

Outro assunto abordado foi aeducação como critério para repartição do ICMS. A proposta de índice municipal da educação do RS (IMERS) e participação no rateio da cota parte da educação (PRE) possui as seguintes premissas: incentivo fiscal à rede municipal, redução das desigualdades e reorganização da rede no ensino fundamental. A secretária de educação de São Francisco de Paula e vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME na regional Amserra Ana Paula Bennemann afirmou, que os secretários, em reunião anterior, concordam que partindo dessas premissas é importante reforçar que os municípios tem o desejo de colaborar na elaboração dessa proposta tendo em vista que são os mais interessados no assunto e propor um diálogo maior através do regime de colaboração com relação a este tema. “Precisamos de mais tempo para discutir um assunto tão importante e que interferirá diretamente nos municípios. O que está em pauta são concepções de Educação e não de avaliação. Será que uma medida é suficiente para medir a aprendizagem dos nossos alunos? Para nós, melhoria de aprendizagem não é sinônimo de aumento de nota no SAER. Um município com resultados ” ruins” “perde” recursos, quando na verdade, deveria receber ajuda para qualificar seus resultados, entre outros”, afirma ela. Uma reunião com participação dos secretários da fazenda ocorrerá na próxima terça-feira, dia 16, para tratar deste assunto.

Evandro Nunes Mikoleiczaki, presidente do Conselho Municipal de Educação de Canela e representante da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do RS – UNCME na regional AMSERRA também esteve presente no encontro de hoje.

O prefeito de Nova Petrópolis e vice-presidente da Amserra Jorge Darlei Wolf também participou da reunião.