Gramado terá vacinação contra a Covid-19 para idosos com 77 anos ou mais

Continua depois da publicidade

Gramado vai realizar mais uma ação de vacinação contra a Covid-19 nesta semana. Os pacientes serão vacinados no modelo drive-thru, ou seja, não precisarão sair do veículo. A medida é para evitar aglomerações e seguir as orientações de segurança em razão da pandemia do novo coronavírus. Os atendimentos acontecem no Expogramado, no próximo sábado (13), das 8h30 às 11 horas e serão aplicadas 600 doses em idosos com 77 anos ou mais.

É necessária apresentação de Carteira de Identidade ou CPF, Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) de Gramado ou comprovante de residência em nome do idoso, será permitido conta de luz, água, telefone ou internet. A Secretaria da Saúde ressaltou que a vacina contra a Covid-19, a proteção começa, em média, duas semanas após a aplicação da segunda dose no paciente. Para essa doença, a orientação é que os idosos adotem as medidas restritivas de isolamento para evitar o contágio.

Foto: Divulgação