São Francisco de Paula vai entrar em lockdown caso supere teto de atendimento na saúde

Decreto prevê lockdown a partir do momento em que Boletim Epidemiológico diário demonstrar 40 internados com covid ou 200 casos ativos



São Francisco de Paula prepara lockdown devido ao aumento vertiginoso de casos positivos para covid-19. Medida deve restringir de forma ainda mais rígida as atividades no Município. O aumento de casos no último um mês e meio chega a nove vezes, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde. O número de internados em um mês passou de 7 para 30. O Hospital de São Francisco de Paula também prepara 10 novos leitos clínicos para receber pacientes. Atualmente, todas as 30 vagas existentes para covid encontram-se ocupadas.

O Decreto, que deve ser publicado nesta sexta (12), prevê a restrição de funcionamento das atividades no Município de forma bem restritiva e por tempo indefinido. Caso o Boletim Epidemiológico do Município demonstre 40 internados ou 200 casos ativos, o estado de Lockdown se inicia em um período de 48h. O estado de restrição só se encerra uma vez que o Boletim Epidemiológico demonstrar uma diminuição no número de internados a 35 e ainda a redução para 175 casos ativos.

Durante o período mais restritivo, a circulação de pessoas na rua fica restrita a atividade essencial, mercados deverão funcionar apenas por tele-entrega, assim como restaurantes, padarias, lancheirias (o take-away está proibido, assim como atendimento na porta). Farmácias continuaram operando de forma presencial com restrição na venda de perfumaria. A indústria segue operando com 50% de pessoal.

A fiscalização se intensifica em caso de aglomerações, especialmente as noturnas, com aplicação de penalidade em caso de descumprimento. A Brigada Militar já recebeu reforço no efetivo para ação.

O Prefeito Marcos Aguzzolli destaca que a decisão de lockdown é extrema, expressiva mas muito necessária. “Estamos vendo a Saúde Municipal entrar em colapso com o aumento absurdo do número de casos ativos e internados no Hospital Municipal no último mês. Essa decisão visa assegurar que poderemos atender as pessoas tanto na Unidade Respiratória e no Hospital”, explica.

Para informações mais específicas sobre funcionamento de comércio e serviço, aguarde a publicação do Decreto, ainda nesta sexta (12).