Prawer aposta em lojas multimarcas e vendas pela internet nesta Páscoa

Tradicional marca de chocolates de Gramado mudou estratégia para garantir faturamento na data mais importante do setor.

A Prawer, marca de chocolates artesanais mais antiga e tradicional do Brasil, aposta em lojas multimarcas e vendas pela internet como estratégia comercial para esta Páscoa, data fundamental para o segmento e, também, para Gramado.

Diante de um novo cenário de incertezas devido à pandemia, a marca segue a estratégia que surgiu em 2020 quando as semanas iniciais de confinamento coincidiram com a data. “Como parte do planejamento de enfrentamento à pandemia, mudamos radicalmente o foco comercial da empresa. Passamos a trabalhar muito forte em empórios e redes multimarcas, deixando de depender tão fortemente do público que visita Gramado. E isso deu um ótimo resultado para a empresa. Um mês antes da Páscoa, cerca de 30% do nosso mix já estava esgotado na fábrica. Produtos como Ovos Trufados, Ovo Mousse, Ovo de Bergamota e Ovo Diet já não tinha mais em estoque na fábrica para os clientes lojistas”, comenta Maurício Brock, diretor executivo da Prawer.

Com essa mudança de foco, os chocolates Prawer agora também são encontrados em empórios e redes multimarcas, como na badalada loja da rede italiana presente em São Paulo, o Eataly, e na rede Angeloni de Santa Catarina. Além de pontos de venda estratégicos como esses, é possível fazer as compras pela internet, com entrega para todo o Brasil. Para a região Sul, São Paulo e Rio de Janeiro o frete é grátis nas compras acima de R$ 250 (consulte o site para mais informações www.lojaprawer.com.br). Há ainda lojas em Gramado, Porto Alegre e Santa Maria, que permanecem fechadas enquanto a bandeira preta permanecer em vigor no Estado.

Chocolates com a tradição de Gramado



A mais antiga marca de chocolates artesanais do Brasil é também uma das mais inovadoras. Além de produtos diferenciados como o Clube do Chocolate (plano de assinatura mensal para receber produtos em casa) lançado no ano passado, a inovação também pode ser vista no desenvolvimento de novas linhas e processos que exigem pesquisa da equipe de produção.

A linha de Páscoa conta com cinco ovos inspirados na Itália, além de chocolates deliciosos e combinações bem brasileiras. A Prawer seleciona os melhores ingredientes, assinatura de qualidade já característica da marca, e ousa em harmonizações inusitadas como caramelo, bergamota e outras iguarias, mas também aposta na lendária combinação de chocolate, pistache e avelãs em diferentes apresentações. A linha de Páscoa ainda tem bombons, trufas, drágeas e, claro, o coelho, astro da temporada. As texturas e composições cheias de personalidade são elaboradas para surpreender os paladares mais exigentes, e o cuidado com os detalhes que inicia na receita e segue até a apresentação final do produto completa a sofisticação e o bom gosto da marca que é referência.

Conheça as opções da Prawer para esta Páscoa:

OVO CARAMÉLISÉ & BERGAMOTA

Combinação harmônica entre o caramelizado e as notas cítricas das casquinhas de bergamota em raspas incorporadas à massa de chocolate dourada. No recheio, drágeas de castanhas-do-pará cobertas com a massa Caramélisé e finas casquinhas de bergamota.

OVO TRUFADO GIANDUIA

Ganache lisa com as avelãs maceradas, incorporadas ao chocolate meio amargo 52% cacau. A ganache gianduia recheia a casquinha, dando cremosidade à fina camada de chocolate. A pasta de avelã é macia, perfumada e enriquece as notas de cacau do chocolate.

OVO GIANDUIA

A casquinha do ovo é recheada de ganache de chocolate ao leite. O sabor é de inspiração italiana, mas as rústicas avelãs torradas e seladas com uma fina camada de açúcar são de inspiração francesa. Essas avelãs levemente cristalizadas surgem na decoração do ovo, dando uma nota de caramelo para o chocolate ao leite, que se funde à ganache formando uma textura única.

OVO MOUSSE BERGAMOTA

O sabor cítrico da bergamota encontra no chocolate branco a superfície ideal para destacar seu perfume, presente nos óleos essenciais que estão na casca de sabor levemente ácido. A mousse perolada contendo geleia de bergamota e suas casquinhas recheia o chocolate branco revelando um sabor inesperado e cheio de personalidade.

OVO TRUFADO PISTACHE

É recheado com ganache de pistache macia e aromática, proveniente da tradicional oleaginosa das receitas italianas, que é coberta por fina camada de chocolate Dark 73% cacau. O contraste das cores da massa dark com o recheio encanta e desperta o interesse por essa experiência sensorial.

OVO DARK

Ovo de chocolate amargo 73% cacau recheado com drágeas de banana orgânica.

OVO DIET

Ovo de chocolate ao leite diet recomendado para dietas com ingestão controlada de açúcares.

LATA BOMBONS SORTIDOS

Lata contendo seis unidades com truffel ao leite e truffel branco.

OVO AO LEITE

Ovo de chocolate ao leite recheado com drágeas de flocos cobertas com chocolate ao leite.

OVO BRANCO

Ovo de chocolate branco com drágeas de flocos cobertas com chocolate branco.

PLACA OVO FELIZ PÁSCOA

Placa de chocolate ao leite em formato de ovo, com coelho de chocolate branco caramelizado.

COELHO BRANCO E COELHO AO LEITE

Coelho de chocolate branco e coelho de chocolate ao leite.

OVO MACIÇO

Ovo maciço de chocolate ao leite.

CENOURA FLOCOS MISTO

Drágeas de flocos cobertas com chocolate ao leite e chocolate branco.