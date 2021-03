RS deve permanecer em bandeira preta até o meio do mês de abril

Continua depois da publicidade

O governador Eduardo Leite participou, nesta segunda-feira (15/3), de reunião virtual da Comissão Temporária Covid-19 do Senado Federal. O encontro foi transmitido pelo canal do Senado no YouTube e contou com a participação de diversos governadores.

No encontro, o governador disse que a “escalada de casos que estamos observando desde o começo de fevereiro é cinco vezes maior, mais agressiva, do que vimos nas outras duas ondas (no inverno e em meados de novembro). Fizemos uma expansão e já são mais de 2,3 mil leitos de UTI SUS, mas nenhum país no mundo venceu o coronavírus apenas com aumento de leitos, nem os mais ricos e robustos. Todos tiveram de adotar um tipo de distanciamento”.

Mais cedo, ao programa Gaúcha Atualidade, da rádio Gaúcha, Leite havia afirmado que “a bandeira preta estará (em vigor) na semana que vem. Estará por algumas semanas, porque o sistema hospitalar está totalmente tomado de demanda por coronavírus. O número de pacientes confirmados com a doença em UTIs era de 800 há um mês. Agora, são 2,5 mil. É uma pressão muito forte. Isso vai significar que o Estado entre provavelmente o mês de abril com bandeiras pretas”.

Além disso, mesmo com a retomada da cogestão, estudada para a próxima semana, a qual permitiria aos prefeitos adotarem medidas menos restritivas, não deve haver grande mudança.

“Estamos analisando a possibilidade de elevarmos as restrições da bandeira vermelha, que é o limite de até onde podem ir os prefeitos na cogestão. Subir esta régua significa termos, na semana que vem, uma possível retomada de atividades, mas com restrições bastante fortes. Além disso, está mantido até o final de março, pelo menos, nossa restrição geral de atividades às 20h (até as 5h). Possivelmente, estenderemos isso aos fins de semana como forma de reduzir a circulação de pessoas”, disse o governador à Rádio Gaúcha.