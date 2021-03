Polícia Civil de Parobé prende dois homens por violência contra a mulher

Continua depois da publicidade

Um dos suspeitos ameaçou dar um tiro no meio da testa e arrancar as cabeças dos policiais

A Polícia Civil, através dos agentes da Delegacia de Parobé, coordenados pelo Delegado Vladimir Medeiros, efetuou em menos de uma semana duas prisões de agressores no âmbito da Lei Maria da Penha.

A mais recente ocorreu na manhã de hoje (16). Após expedição de mandado de busca e apreensão pelo Poder Judiciário, policiais prenderam em flagrante um indivíduo de 30 anos de idade que estava de posse de um revólver calibre .38.

No momento da prisão o indivíduo tentou fugir e dispensar a arma, porém foi contido pelos policiais e conduzido à Delegacia local para os procedimentos de praxe, sendo posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Taquara para aguardar vaga no sistema prisional.

A prisão anterior ocorreu em 11 de março, na última quinta-feira. Na ocasião os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra o indivíduo de 31 anos que já possuía mais de 12 ocorrências nas quais é acusado por crimes relacionados à Lei Maria da Penha. O agressor foi preso no momento em que estava saindo de casa para seguir a vítima. Em seu telefone foram encontradas conversas de whatsapp onde fazia graves ameaças à vítima. O indivíduo entrou no carro da vítima, o qual estava estacionado na frente da delegacia, revirou os documentos do porta luvas e quebrou a palanca do câmbio, imobilizando o veículo e causando pânico na vítima. “A periculosidade do indivíduo se traduz pela audácia que teve em vir até a frente da delegacia no momento em que policiais civis prestavam o primeiro atendimento à vítima”, informa o delegado.

Indivíduo entrando no veículo da vítima

Não satisfeito em ameaçar a vítima, ainda enviou recados para os policiais civis, dizendo que lhes daria um tiro no meio da testa e arrancaria suas cabeças, ameaça registrada em seu próprio telefone. Em ação conjunta com o Poder Judiciário e Ministério Público, foi possível prendê-lo no dia seguinte às ameaças, dando pronta resposta não só à vítima, mas também a sociedade, deixando claro que a Polícia Civil age prontamente no atendimento de ocorrências relativas à violência doméstica.