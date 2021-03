Ainda há vagas para Recenseador do Censo Demográfico

Continua depois da publicidade

Nesta sexta-feira (19), expira o prazo de inscrição para concorrer as vagas de recenseador do Censo Demográfico 2021. A partir de agosto até outubro deste ano, todos os cerca de 213 milhões de habitantes, em aproximadamente 71 milhões de endereços, serão visitados pelos recenseadores nos 5.570 municípios do país.

– Em Canela e Gramado serão ofertadas 77 vagas, 42 em Canela e 35 em Gramado.

– Para concorrer a recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo.

– As provas objetivas serão aplicadas presencialmente no dia 25 de abril em todos os municípios onde houver vagas.

Os recenseadores são os profissionais que visitarão todos os domicílios do país, entrevistando seus moradores. Eles serão remunerados por produtividade, de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados.

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de até três meses, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária.

Os candidatos poderão simular a remuneração do recenseador e inscrever-se nos links abaixo.

Inscrição: https://www.cebraspe.org.br/concursos/IBGE_20_RECENSEADOR



Simulador de remuneração:

https://censo2021.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html