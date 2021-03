Crehr de Gramado e Caps de Canela recebem conteúdos para atividades do projeto Arte que nos Toca

Continua depois da publicidade

Apae, em São Chico, e Secretaria de Educação de Nova Petrópolis também são instituições contempladas. Ações, que seriam presenciais precisaram ser adaptadas devido à bandeira preta no Estado

Com a necessidade da adaptação das atividades do projeto Arte que nos Toca, em função da vigência da bandeira preta para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, o grupo Daiene Cliquet distribui nas instituições contempladas, desde o dia 8 de março, os materiais necessários para a execução das ações culturais em Canela, em Gramado, em São Francisco de Paula e Nova Petrópolis. Tudo ocorrerá de forma híbrida, com apoio virtual do grupo, se necessário.

No kit há materiais para confecção de bonecos (fantoches e bonecas de pano), além dos espetáculos de teatro de bonecos, disponibilizados em pen-drive. “Com isso, os locais poderão desenvolver com seus assistidos ou usuários, quando for possível, as aulas de artesanato e a exibição dos espetáculos. Infelizmente, neste momento, não podemos ir até os locais como era definida a proposta do edital”, explica Daiene Cliquet, reforçando que o grupo está à disposição para auxiliar, de forma remota, na execução das atividades.

As instituições contempladas nesta parte do projeto são o Crerh, em Gramado, o Caps, em Canela, Secretaria de Educação, em Nova Petrópolis, e Apae, em São Francisco de Paula. Cesar Cliquet reforça que em todas as instituições haverá, mesmo que de forma remota, apoio de uma profissional de psicologia que acompanhará o projeto. “Com conversas, ela vai avaliar as demandas de cada local e o possível benefício que o contato com a arte pode gerar e, criar um relatório”, aponta o proponente.

Festival virtual Arte que nos Toca

Em abril, as apresentações serão apenas on-line, de 1º a 15, com transmissões nos canais digitais Daiene Cliquet Artes – no Youtube a partir das 18 horas e Facebook, às 22 horas. O Festival Virtual Arte que nos Toca apresentará documentário das atividades presenciais realizadas desde fevereiro, além de transmissão de espetáculos de artistas convidados para o projeto.

No domingo de Páscoa, dia 4 de abril, o grupo Daiene Cliquet apresentará em teatro de bonecos a atividade “Contos de Páscoa – A magia do Coelhinho” e a contação da história “A fazenda dos ovos de Páscoa”, com Fernanda Ghesla”. O público poderá acompanhar a estreia dessas duas atrações pelo Youtube e Facebook Daiene Cliquet Artes.

Foto: Cesar Cliquet