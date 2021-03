Senac Gramado apresenta cursos técnicos EAD

Continua depois da publicidade

De acordo com a pesquisa divulgada pela ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior), o EAD deve ultrapassar em breve o ensino tradicional: estima-se que 51% dos estudantes matriculados no Ensino Superior deverão recorrer ao EAD até 2023, contra 49% dos que optarão por salas de aula tradicionais. No ensino técnico, o crescimento não é diferente. Em 2020, os cursos técnicos EAD do Senac tiveram um crescimento de 33% no número de novos alunos, passando de 20.100 novos alunos no ano. Diante desse cenário, realizar uma capacitação EAD, além de ser uma boa e rápida forma de inserção profissional, é uma das opções para quem quer ingressar no mercado na retomada das atividades pós-pandemia.

Pensando nisso, o Senac Gramado está com inscrições abertas para cursos Técnicos na modalidade a distância. São 12 cursos nas áreas de Gestão, Design, Informática, Ambiente, Segurança, Comércio e Turismo.

Os interessados podem se matricular até o dia 26 de abril, pelo site www.ead.senac.br/cursos-tecnicos e, também, ter acesso ao conteúdo programático e a metodologia de ensino, além da política de descontos oferecida pelo Senac. As aulas iniciam no dia 05 de abril.

Adequados às exigências do mundo profissional, os cursos técnicos estão focados em proporcionar rápida inserção no mercado de trabalho, além de garantirem flexibilidade para que o aluno estude onde e quando quiser. Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp – (54) 99255-7604.