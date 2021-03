Traficante é preso com arma e 700 gramas de maconha no bairro São Rafael

Continua depois da publicidade

Criminoso realizava as entregas de drogas de bicicleta



Em mais uma ação exitosa da Brigada Militar em Canela, na tarde de quarta-feira (17), as guarnições da Força tática prenderam um traficante no momento que realizaria uma entrega de drogas. Com ele foi encontrado mais de 700 gramas de maconha, cocaína, um revólver calibre 38, munições e uma balança de precisão.



A guarnição tinha informações que o rapaz estaria utilizando uma bicicleta para fazer as entregas de drogas. Ainda que ele estaria de posse de armas. Por volta das 17h30, os Policiais Militares visualizaram quando ele saiu de um beco, no Bairro São Rafael, para entregar drogas no bairro Palace Hotel. Na abordagem foi encontrado com ele 124 gramas de maconha fracionada, uma porção de cocaína (7 gramas) e dinheiro. Em averiguações no beco de onde ele saiu foi encontrado um revólver calibre 38, municiado com 5 projéteis intactos, mais uma munição de calibre 32 e três cápsulas deflagradas de calibre 38. Ainda encontrado um tijolo de maconha pesando 580 gramas, uma balança de precisão, dinheiro e material para embalar a droga.



O autor de 21 anos, com antecedentes por furto e vários tráfico de drogas, confirmou que recebeu a droga e a arma no final de semana. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.

Foto: Reprodução/1º BPAT