Polícia Civil indicia motorista que atropelou ciclista na RS-235

Condutor do VW/Gol não possui habilitação

A Polícia Civil de Canela indiciou, na tarde desta sexta-feira (19), motorista que atropelou um ciclista na última segunda-feira (15), no final da tarde, na RS-235, em frente ao Museu do Automóvel. O ciclista, que é estrangeiro, foi socorrido ao Hospital de Caridade de Canela com lesões na mão, no ombro e no antebraço.

O condutor de um automóvel VW/Gol foi indiciado pelos crimes de lesão corporal culposa no trânsito, com aumento de pena por não possuir CNH.

Imagens: Filipe Rocha