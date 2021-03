VITA Boulevard inicia vistoria para entrega do Empreendimento Residencial

Continua depois da publicidade

O VITA Boulevard, primeiro complexo multiuso de Gramado, inicia nesta semana o processo de vistorias das unidades residenciais do empreendimento. Os Investidores, serão convocados a comparecerem ao Empreendimento e procederem à vistoria em dia e hora pré-agendados com a equipe comercial.

Das 56 unidades residenciais, 55 já foram comercializadas, restando apenas uma cobertura para venda.

Após a vistoria das unidades residenciais do VITA Residence, os empreendedores do VITA Boulevard convocarão os promitentes compradores das 37 salas comerciais do VITA Office a procederem com a vistoria dos imóveis. Na sequência serão convocados também os 30 promitentes compradores das unidades do VITA Studios. A previsão é de que todas as unidades sejam entregues com Habite-se até o dia 30 de abril do corrente ano.

O Hotel Laghetto Stilo VITA, será entregue a Rede Laghetto em abril de 2021.

As lojas do VITA Mall, serão entregues aos lojistas, somente após a obtenção do Habite-se.

Localizado no centro de Gramado – Rua São Pedro, 757 – na área do antigo Estádio dos Pinheirais, o VITA Boulevard é uma realização da Toniolo, Busnello, da Laghetto/PRG e Incorporadora Pádova.