Profissionais são capacitadas no Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde

Qualificação foi oferecida pela Secretaria de Saúde, atualizando 11 agentes para a promoção, prevenção e controle de doenças

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, proporcionou uma formação para 11 agentes de saúde do município que participaram do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde. A proposta busca atualizar estes profissionais que realizam atividades de prevenção de doenças e promoção de saúde mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas. A capacitação se estendeu pelo período de dez meses, com atividades presenciais e a distância. O Programa Saúde com Agente é uma iniciativa do Ministério da Saúde (MS), em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde (Conasems) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para o oferecimento do curso.

Durante as aulas os agentes receberam ensinamentos e técnicas para realizar diagnóstico das condições de vida e saúde da população do seu território de atuação, de forma articulada com profissionais da atenção básica; desenvolver um trabalho integrado com a vigilância em saúde e a atenção básica no território; realizar ações de promoção e prevenção à saúde dos indivíduos e das famílias; coletar e registrar dados relativos às visitas domiciliares, considerando as particularidades de grupos específicos; conhecer as condicionalidades de programas sociais, em parceria com a rede de atenção intersetorial; e desenvolver ações de planejamento integrado no tocante à promoção, prevenção e controle das doenças e agravos no seu território de atuação.

FERRAMENTAS PARA O APRENDIZADO

A formatura da turma ocorreu na noite de terça-feira (3), no Cidica – Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela, com a presença do secretário de Saúde, Leandro Gralha, do secretário Adjunto, Álvaro Grulke, da preceptora da turma, a enfermeira Catiana Benetti Foss Holdorf e da coordenadora do setor de Ações da Saúde da pasta, a enfermeira Thais Zini. “Vocês agentes conhecem a realidade da nossa comunidade como poucos! Contem com a Secretaria de Saúde para o que precisarem no dia a dia, pois vocês representam o cuidado qualificado aos usuários que mais necessitam”, comentou o secretário Leandro Gralha.

Já a oradora da turma, Tatiana dos Santos Macedo, agradeceu a oportunidade e parabenizou as colegas. “Parabéns a todas nós, pois conquistamos esse sonhado curso! Agradecemos a todos que colaboraram para nos dar as ferramentas necessárias para o desenvolvimento do nosso aprendizado. Aprendemos muito com a experiência de grandes profissionais”, revelou Tatiana.

FORMANDAS: