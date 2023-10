OPINIÃO FORTI • Novo, velho, chato assunto!

O tempo passou voando e quando vocês viram já fiz um aninho de colunas na Folha. Quero primeiramente agradecer ao Chico e turma toda pela receptividade e carinho para com este cidadão que quer sempre fortalecer a comunidade. As vezes posso parecer áspero em algum crítica, mas procuro sempre tentar achar soluções para os assuntos que trago a pauta.

Um ano atrás eu abria meu espaço com uma mensagem esperançosa tendo em vista que tomava forma o show Uma Viagem de Natal no espaço inovador Mega Domo, situado na saída de Canela.

Tudo nos levava a crer que seria um divisor de águas para a cidade e região. A melhor tecnologia em som, espaço imersivo, produção padrão central Globo de Qualidade e muita pompa. Eu mesmo achei fantástico.

Essa semana Las Vegas parou para inauguração do MSG Dome, espaço que teve um investimento de quase 12 bilhões de reais e terá shows do U2 em um primeiro momento. Afora a grana, local e, obviamente, poder de investimento me parei pensando no que aconteceu no intervalo de um ano desde que o Mega Domo de Canela foi lançado.

O espetáculo Viagem de Natal não teve o sucesso esperado. A empresa que produziu o mesmo e era responsável pelo Domo acabou se retirando da cidade. Nesse meio tempo pipocaram denúncias de vizinhos do espaço em relação a infrações ambientais.

Em março deste ano começaram a surgir questões judiciais. Algumas de pessoas que prestaram serviços para a empresa e segundo consta, não receberam. Existe imbróglio entre o dono do terreno e a empresa. O MP já se envolveu, a prefeitura por um lado fica de mãos atadas afinal o terreno é privado.

O certo é que, o que era pra ser algo incrível e inovador, realmente se tornou uma nova boneca Alice na cidade de Canela. Para quem não sabe, sugiro conversar com os mais antigos aqui da cidade. O aspecto do Domo é cada vez mais feio. Manchado e com um aparente lodo em sua lona, acaba trazendo uma imagem ruim para quem entra ou sai do munícipio.

Enquanto isso teremos o lançamento do nosso Sonho de Natal, que traz turistas, movimento e sorrisos pra Canela. Que consiga suprir a péssima imagem que temos atualmente quando vemos o Domo abandonado e sem nenhuma serventia momentânea em um lugar estratégico da nossa cidade!