DMEL abre inscrições para o Futsal Feminino de Canela

Fichas podem ser retiradas a partir da próxima segunda-feira, 9 de outubro!

O DMEL – Departamento Municipal de Esportes e Lazer de Canela informa que a partir da próxima segunda-feira, 9 de outubro, estarão abertas as inscrições para as equipes interessadas em participar do Campeonato Municipal de Futsal Feminino. As fichas devem ser retiradas diretamente na sede do DMEL, localizada na Rua Borges de Medeiros, Nº 926, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

O prazo para entrega das fichas encerra no dia 17 de outubro, às 18h30, quando será realizada uma reunião no DMEL para repassar orientações aos dirigentes das equipes. As partidas serão realizadas sempre nas sextas-feiras, no Ginásio do bairro Santa Marta e a previsão é de que o campeonato inicie no dia 20 de outubro.