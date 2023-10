É DANDO QUE SE RECEBE • Pão de Judá

BLOG DA TV MENORAH

Em Mateus 14:13-21, está descrita a primeira multiplicação de pães e peixes, durante a qual Jesus, de maneira miraculosa, alimentou uma multidão. Nesse trecho, muitos ensinamentos são úteis para os nossos dias. No versículo 18, o Senhor disse: “trazei-mos”. Qualquer coisa que tenhamos, nós precisamos levar ao Senhor, para que se torne uma grande bênção para muitos outros.

O Senhor Jesus sempre usa o que lhe oferecemos para suprir as necessidades dos outros. Muitos dizem que nada têm a oferecer ao Senhor, mas claro que têm, pois temos a nós mesmos. Podemos não ter nada, a não ser o nosso ser, mas podemos dar-nos a Ele. Veja, se tudo o que temos continuar a ser nosso, isso não será nada, mas, se passarmos para as mãos do Senhor, isso se tornará em grande bênção.

Então, consagra-se ao Senhor e ofereça tudo o que você tem a Ele. O Senhor, então, terá um modo de abençoar muitas pessoas e você estará incluído nessa bênção. Mesmo que você julgue ser uma pessoa importante ou insignificante, não importa o conceito que você tem de si e não importa quão pouco você tem ou se você tem demais, entregue tudo para o Senhor. Nós vivemos na era da graça, na era da dispensação da graça e essa graça expõe a nossa pobreza e a nossa insignificância. Em Mateus 14:19, está escrito: “E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes, às multidões”. O Senhor alimentou o povo. Ele ministrou suprimento de vida. Ao se ter a multidão assentado-se sobre a relva, Ele ergueu os olhos ao Céu. Jesus com essa atitude mostrou que Sua fonte era o Seu Pai. Ele, então, abençoou os pães e os peixes e partiu-os. Isso nos ministra um princípio muito importante. Tudo o que nós dividirmos com os outros, Deus multiplicará para nós. É por isso que a matemática financeira de Deus funciona assim: “É dando que se recebe”. Então, se você quer ser amado, ame! Se você quer atenção, dê atenção! Se você quer paz, perdoe! Se você quer ser respeitado, respeite! Se você quer prosperidade financeira, contribua com o Reino de Deus! Na lei de Deus, essa é a mecânica.

Em 2Coríntios 9:6, está escrito: “… aquele que semeia pouco, pouco também ceifará; e o que semeia com fartura com abundância também colherá”. Você tem falta de algo em sua vida? Comece a semear.

Chegue perto de Deus agora. Faça essa oração em voz alta, medite, leve luz para sua casa e sua família!

Faça essa Oração

“Oração Andar no Espírito”

Bendito Pai Celestial, em Nome do Senhor Jesus Cristo, quero hoje andar no Espírito. Eu reconheço que apenas quando o Espírito vive a vida do Senhor Jesus Cristo em mim é que sou capaz de escapar das obras da carne. Eu quero que o Espírito Santo traga toda a obra da crucificação e da ressurreição de Cristo para a minha vida no dia de hoje.

Eu peço que o Espírito Santo produza o Seu fruto em todo o meu ser e que derrame em meu coração um grande amor pelo Pai Celestial, pelo Senhor Jesus Cristo e pelos que me cercam.

Perdoa-me amado Espírito Santo por todas as vezes em que O entristeci ou O extingui dentro de mim. Capacita-me a reagir à Tua graça e a ser sensível à Tua voz.

Garanta-me o desejo e a capacidade de ser obediente à Tua preciosa Palavra. Dá-me o discernimento para fugir do engano dos falsos espíritos. Quero que o Espírito Santo encha todo o meu ser com a Sua presença e me controle pela fé. Eu coloco a minha vitória sobre a carne completamente nas mãos do Espírito Santo, deixando que Ele me controle neste dia.

Em Nome do Senhor Jesus Cristo, eu aceito toda a plenitude do Espírito Santo em todos os setores do meu ser no dia de hoje.

Amém.