Homem pede comida e furta celular e sombrinha no Centro de Canela

Um homem parou para pedir comida em uma loja da Rua Dona Carlinda, centro de Canela. Ele disse que estava com muita fome e a proprietária resolveu dar-lhe comida.

Enquanto a dona foi na cozinha buscar a comida, o homem aproveitou para furtar o celular da loja, que estava no balcão.

Após receber o alimento, já com o aparelho no bolso, ele vai embora e leva a sombrinha, que estava na porta do estabelecimento.

O fato aconteceu no início da tarde desta quinta (12).

No final da tarde, ele foi identificado e preso pela BM, mas apenas a sombrinha foi localizada.